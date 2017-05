Era en Surselva han ils pumers dal bist aut patì dal fraid

L’avrigl cun naiv e dis fraids ha chaschunà donns a la natira. Con gronds che quests donns èn na po il president da l’uniun da pumicultura Surselva dentant betg dir.

Sep Benedetg Candinas di ch’ins stoppia quintar cun grondas sperditas. El na po betg quantifitgar quellas, perquai ch’ils blers commembers da l’uniun sajan – sper ils purs – persunas che fetschian quai sco hobi, vul dir els hajan 2 fin 5 plontas en curtin.

Sco in schoc

Sin ses bain puril ha el dentant mussà ils donns. Las flurs vi da la pumera èn brinas e setgas. Patì enormamain hajan per exempel ivas e kiwis, mo quai na saja relevant, di Sep Benedetg. I saja sco sche las plantas avessan survegnì in schoc. Els eran en plaina fluriziun ed alura saja il fraid vegnì. Ins na possia betg reagir encunter scheliras e fradaglia. I na gidia era betg da curclar las plantas cun ina folia ed els na hajan era betg indrizs da sprizzar.

Betg tut sias 105 plantas (en media ha el producì ils onns passads 1500-2000 liters most) han patì. Sep Benedetg spera surtut ch'ils mailers possian purtar fritg. Quels sajan pli tardivs e vegnian pir en fluriziun sin ses manaschi, ed uss sch’i vegniss in zic chaud vessan el ed ils avieuls in grond plaschair.

Giubileum da 20 onns

2018 festivescha l’uniun da pumicultura Surselva il giubileum da 20 onns. En in workshop veglian els ponderar, co enavant cun l’uniun, di il president. Plinavant fetschian els in viadi en il chantun sontg Gagl per visitar purs che han pumera cun bist aut ed ina interpresa che producescha most.

