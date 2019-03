cuntegn

Surselva - Era sportists d'enviern duain dar adatg da l'ambient

Cura che la naiv svanescha vegn il rument a la surfatscha. Perquai è in team da la cuminanza d’interess ambient schuber stà en il territori da skis a Laax per sensibilisar ils sportists da na betg bittar il rument per terra.