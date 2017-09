Ervin Jacomet: «24 uras pli tard è la bova vegnida en quest lieu»

Sper il Piz Cengalo, dal qual pliras bovas èn sa distatgadas ultimamain, è il Piz Badile ch’è fitg renumà per far turas. Uschia è il guid da muntogna Ervin Jacomet stà en la Val Bondasca per ascender quest piz curt avant las bovas.

Be 24 uras avant la bova è Ervin Jacomet stà en la Val Bondasca nua che la bova e vegnida atras. El haja gì dad ir cun ses client en la val per l’auto. Dus dis avant eran els numnadamain vegnids da la val en fin Laret. Da la en ils dus alpinists ids fin tar la chamona Sasc-Furä e da là èn els ascendids il di suenter sin il Piz Badile ed ids da l’autra vart engiu en l’Italia. Il patratg ch’els sajan stads be curt avant en in lieu che vegnì tschiffà da la bova, fetschia pel giaglina. Schegea ch’el haja propi realisà pir in pèr dis pli tard tge fortuna ch’els hajan gì declera Ervin Jacoment vinavant. El haja differentas giadas telefonà cun ses giast per discurrer giudlonder.

Sco brischà en la memoria

Tar la chamona steva ina infurmaziun ch’i dettia crudada da crappa tar il Piz Cengalo. E quai ha Ervin Jacomet lura era vis davent dal Piz Badile. Ins udivia co la crappa ruclavi dal piz giu e vesevi co quai fascheva nivels gronds da pulvra. El haja bain vis bovas andantas, di il guid da muntogna che fa turas sin l’entir mund, ma insatge uschia na haja el anc mai vis. La bova saja sco brischada en sia memoria ed ina ulteriura experientscha per sia professiun. In tal eveniment averteschia dad esser anc pli precaut e ponderar anc meglier nua ch’ins giaja en las muntognas. Metter la professiun sco guid da muntogna da la vart n’è dentant betg ina opziun per Ervin Jacoment.