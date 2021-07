Per incumbensa da l'Uniun Purila Sursilvana ha il biro d'advocatura Bratschi analisà las pussaivladads giuridicas da sa dustar cunter la lescha da chatscha vertenta. Silvan Caduff, president da l'Uniun Purila Sursilvana, è cuntent cun il resultat da l'expertisa. Quella mussia ch'i dettia anc potenzial da meglierar la situaziun per ils purs, la populaziun ed il turissem da muntogna. Co i va ussa vinavant suenter che l'expertisa è sin maisa, n'è dentant anc betg sclerì.

La resumaziun da l'expertisa giuridica Avrir la box Serrar la box Il biro d’advocatura Bratschi ha survegnì l'incumbensa da giuditgar las pussaivladads giuridcas da sa dustar per proteger l'agen possess cunter attatgas dals lufs. Ils dus giurists Isabelle Häner e Livio Bundi han constatà, ch'ils dretgs dals purs vegnan protegids memia pauc en la lescha da chatscha vertenta. Sco conclusiuns vesan ils giurists differentas pussaivladads d'agir: Uschia pudess ina persuna privata ch’è pertutgada d'attatgas da lufs tgisar il chantun Grischun perquai che quel na protegia betg avunda sia segirtad corporala e mentala ed era betg ses possess, ina obligaziun ch'è stipulada en la Constituziun federala. E la finala po tenor l'avis dals giurists, mintga persuna ch’è en in stadi d’urgenza (Notstand), pia mintga pur nua ch’il luf attatga ina muntanera ch’è protegida correct, sajettar quel senza tamair consequenzas giuridicas. Quai dentant be en cas sch'ins na vegn betg da prevegnir a quest privel.

Per il chantun Grischun nagut nov

Sco cusseglier guvernativ Mario Cavigelli ha confermà vers RTR, porta la nova expertisa nagut da nov a la glisch. Il stadi d'urgenza (Notstand) u la defensiun legitima (Notwehr) sajan process giuridics che valan en tut ils secturs dal mintgadi. Cavigelli na quinta era betg cun accusaziuns envers il chantun, damai che la collavuraziun cun ils purs saja buna.

Surstads dal mument

La Pro Natura e l'Uffizi federal per l'ambient (BAFU) èn surstads dal mument da la publicaziun da l'expertisa. Cun la revisiun da l'ordinaziun da la lescha federala da chatscha haja il chantun Grischun ussa gia la pussaivladad d'agir pli svelt en cas da problems cun il luf.