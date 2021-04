Exposiziuns che stattan en connex cun muntognas, da quellas datti adina puspè. L'exposiziun actuala en la Casa melna a Flem lascha discurrer 101 dunnas da lur vias persunalas che han da far cun las muntognas. Mintgatant ord motivs professiunalas, magari sco lieu d'abitar ubain era, perquai che las muntognas èn daventadas memia stretgas.

Davent da la musicista, l'architecta, la cuschiniera, la teologa, l'inschignera ubain guida da muntogna. Dunnas giuvnas e pli veglias ord las pli differentas spartas e professiuns sa preschentan actualmain en La Casa melna. L'exposiziun ch'aveva stuì vegnir spustada, ha uss avert las portas e cuzza fin ils 24 d'october 2021.

Ina da las dunnas è Anna Sidonia Marugg. La giuvna da Zuoz ha inventà in guaffen per perscrutar l'aua en Engiadina sin microplastic. Ubain era las schumellinas Anita e Caro Gehrig da Flem ch'èn da viadi e fan cun lur bikes cursas en las muntognas sin l'entir mund. In viadi spezial han ellas fatg en l'Iran. Era Rita Christen da Mustér fa part da l'exposiziun. Ella è l'emprima dunna al timun da la Federaziun svizra per guids da muntogna. Sper ellas quatter, raquintan anc 97 autras dunnas da lur vita e lur relaziun cun las muntognas.