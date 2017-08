Falera: Bler traffic era cun scumond da charrar

Dapi l’onn 1973 datti a Falera in scumond da charrar e da parcar. Charrar en il vitg dastgan mo persunas cun ina permissiun, da quellas datti dentant bleras.

Il scumond da charrar a Falera da l’onn 1974 è stà ina reacziun sin l'avertura dals runals entadim il vitg l’onn 1973. Tenor il president communal Wendelin Casutt haja la vischnanca stuì reagir, perquai che blers turists parcavan lur autos sin terren privat e bloccavan uschia garaschas e parcadis privats. Dapi lura exista in scumond da charrar e da parcar sin parcadis publics en il vitg da Falera. Mo persunas cun ina permissiun da la vischnanca dastgan charrar en il vitg.

3 variantas da permissiuns

Las permissiuns da charrar datti en 3 variantas. Possessurs da chasas ni abitaziuns survegnan ina vignetta che vala uschè ditg sco els han proprietad d'abitar a Falera. Giasts che prendan si in’abitaziun da vacanzas survegnan ina permissiun che vala in mais, e mastergnants che han da far lavurs a Falera san retrair ina permissiun che vala in onn. Il problem da Falera è, ch'i è vegnì dà ora memia bleras permissiuns da charrar.

Meglra signalisaziun e dapli controllas

Per megliurar la situaziun vul il president communal da Falera Wendelin Casutt en in emprim pass signalisar pli cler il scumond da charrar a l'entrada dal vitg, per che tuts, era giasts dal di, sajan infurmads da quai scumond. Planisà è ultra da quai da far davent dal 2018 dapli controllas.

Nov sistem da permissiuns

En in segund pass duai vegnir elavurà in nov sistem da permissiuns cun novas cartas. Ina idea co quai nov sistem pudess vesair ora datti dentant anc buc. Ina schliaziun radicala cun in scumond total da charrar cun autos en il vitg na vegn per Wendelin Casutt betg en dumonda. La vischnanca na possia betg pretender per mintga chasa almain in parcadi e lura scumandar da charrar en il vitg. Era haja Falera pliras interpresas e negozis en il center dal vitg, che sajan avisadas sin la furniziun da material.

Plinavant na dettia era naginas pussaivladads da manar il traffic agricul enturn il vitg. Sut quellas circumstanzas fiss in scumond total da charrar, nua ch'ils transports da persunas e material stuess vegnir fatg cun autos ni trens electrics, memia cumplitgads e cunzunt memia chars. Per quai vegn Falera era en l’avegnir a lavurar cun in sistem da permissiuns da charrar.

