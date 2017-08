Falera: Decis in credit per sanar il provediment da l'aua

La radunanza communala da Falera ha concedì unanimamain in credit da 65'000 francs per il glatsch a Bigliac.

Plinavant han ils preschents concedì in credit da 300'000 francs per sanar il provediment da l'aua, 75'000 francs per l'onurari per il mantegniment da vias e lingias sco era la calculaziun idraulica per il provediment da l'aua. Lura ha il suveran da Falera er concedì 11'000 francs per cumprar ina parcella a Bigneras.

