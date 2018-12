Il pe da taglia han ils da Falera fixà sin 75% da la taglia chantunala simpla, ella resta cun quai sco fin da qua.

Divers credits

Vitiers ha il suveran da Falera approvà divers credits: Per in nov vehichel per ils lavurers communals è vegnì concedì in credit da 60'000.-- francs, in credit brut da 465'000.-- per la sanaziun da las funtaunas d'aua sin l'Alp Dado ed era in credit per la sanaziun dal clavau Val Marina 60'000.--

Prendì part a la radunanza communala dals 14 da december a Falera han 50 persunas, quai èn 11.49% (a Falera pudessan 435 persunas votar).

