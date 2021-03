En la lescha da fin uss eri vegnì definì in temp da 10 onns per planisar il «Hotel la Mutta». Quest temp avess stuì tanscher per tut las proceduras enfin tar la lubientscha da bajegiar. Il temp da 10 onns scada il november 2021. La planisaziun actuala sa chatta il mument pir en la fasa da preproject. Cun la revisiun da la lescha da bajegiar vegn il temp da planisaziun uss prolungà per 5 onns.

Da nov èsi ussa era pussaivel da bajegiar tenor basegns in hotel cun abitaziuns administradas, analog al «Rocksesort» a Laax. La revisiun da la lescha è vegnida approvada unanimamain da tut ils 54 preschents.