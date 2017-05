Falera – quint annual serra cun gudogn

Il quint annual 2016 da la vischnanca da Falera serra cun in gudogn da bunamain 1,5 milliuns francs. La radunanza communala ha approvà il quint sco era differents credits per products turistics e lavurs da sanaziun.

La radunanza communala da Falera ha approvà il quint annual che serra cun in gudogn da bunamain1,5 milliuns francs avant amortisaziuns e reservas. Ultra da quai ha la radunanza acceptà in credit da 150’000 francs per products turistics. Per la sanaziun da vias da guaud e meglieraziun sco era per la plazza da parcar Fandrels ha la radunanza concedì in credit da 250’000 francs.

Ultra da quai han ils da Falera elegì Gion Cathomen sco nov commember da la suprastanza communala. El remplazza Oliver Darms ch'ha demissiunà suenter 6 onns. En la cumissiun da construcziun è vegnì elegì nov Remo Darms che remplazza Mattias Bearth.

