Far paun per il «Marcau Daniev» è nagin stuair

Tar Rosvita Alig è il venderdi avant il «Marcau Daniev» da la Lumnezia il di da producziun gronda.

Il «Marcau Daniev» en Lumnezia vegn fatgs en turnus, quest onn è el a Vignogn.

A 47 stans vegnan vendids surtut products indigens.

Rosvita Alig da Vrin/Cons fa 120 pauns per il «Marcau Daniev».

Far paun pass per pass:

Rosvita Alig da Vrin /Cons è stada ier l'entir di en chasa ed ha producì paun per il «Marcau Daniev». Quai fa ella cun agid d’ina suletta maschina, numnadamain la maschina da far pasta. Ina giada far pasta dat var 20 pauns. Quels vegnan elavurads en la cuschina chauda.

En tschaler ha dunna Rosvita ses furn. Quai è in furn che vegn stgaudà cun laina. Il furn appartegna tar la chasa ed è passa 50 onns vegl. Gist quest furn da laina dat al paun il gust tut aparti.

Vender 120 pauns per envidar il seniors da Vrin

En mintga cas vegnan Rosvita Alig e sia collega da vender mintgamai 120 pauns al «Marcau Daniev». Ils pauns producids vegnan pachetads gia la saira avant en chanasterets per il transport a Vignogn. Sin il stan datti era in bun sitg – forsa fa questa cumbinaziun era, che la vendita marscha uschè bain.

Vidlonder vegn anc che las entradas da la vendita dal paun vegnan duvradas per envidar il seniors da Vrin ad in bun gentar.

