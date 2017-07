Far surfing sin asfalt

«Pumptracks» creschan sco bulieus or dal palantschieu. A Laax datti insatge sumegliant, dentant tuttina auter, in'uschenumnada «urban surf wave».

Impressiuns da la urban surf wave 0:45 min, dals 8.7.2017

Ina «urban surf wave» è in'unda d’asfalt per far surfing, cun in skateboard per exempel. Quai è ina surfatscha d’asfalt cun undas, bots e vals. I na dat nagins chantuns, tut è rodund. L’idea è ch’ins possia ir cun skateboard sco sch’ins faschess surfing, di Réto Poltera, commember da la direcziun da l’Arena Alva.

Quai po mintgin far

Poltera è persvadì che mintgin possia ir cun in skateboard en la «urban surf wave». Quai fetschia numnadamain ventiraivel. Els na vulevan sapientivamain betg bajegiar ina plazza da gieu cun ruschnera, tur da raiver e ballabainas. Ir cun skateboard, velo u trottinet tras las undas d’asfalt fetschia plaschair.

Spir libertad

Da quai avis èn era Siria Poltera ch'ha 11 onns e Cédric Romanens, scolast en la Freestyle Academy. Ins possia esser creativ e magari vegnia lura era l’adrenalin, spir libertad.

