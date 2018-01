Fascinaziun dar troccas

Troccas è in tipic gieu rumantsch da la Surselva. Il 13avel campiunadi Grischun da troccas ha quest onn lieu a Schluein: 106 giugaders prendan part – 15 d'els èn per l'emprima giada da la partida e 12 dals giugaders èn sut 40 onns.

Finamira dal gieu da troccas è da far uschè blers puncts sco pussaivel e flaivlentar la cuntrapartida cun sfurzar ella da duvrar lur troccas per cartas che dumbran pauc. In gieu cuzza quatter rundas e tgi che ha a la fin puncts positivs, ha gudagnà.

RTR ha discurrì cun Annalisa Cathomas sur da la media da vegliadetgna dals giugaders, da las reglas e sur da las expressiuns da troccas, il »tschintschar».

Las Reglas