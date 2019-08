La cumissiun da cultura da la vischnanca da Trun ha ponderà tge che manca a Trun ed ha organisà ina festa dal vitg. Surtut la stad saja bel da pudair esser en il liber ed i na marschia betg bler la stad a Trun e perquai hajan ins decis dad organisar ina festa per l’entir vitg, di Flurina Bundi-Steiner.

Idea naschida a Zignau

Sco la promotura da la prima festa dal vitg a Trun di, saja ella creschida si a Zignau nua ch’i devi mintga dus onns ina festa dal vischinadi e quai haja plaschì. Uss saja temp d'organisar ina sumeglianta festa cun gieus e divertiment per l’entir vitg da Trun, di Flurina Bundi-Steiner. E per che bleras persunas sa participeschian als gieus dal suentermezdi datti era da gudagnar premis. Quai saja probabel necessari per animar era creschids da giugar. Purschì vegnan gieus sco emplunar harassas, sajettar cuppas ni sajettar cun buis d’aria.

La concurrenza da gieus a Trun Festa dal vitg Trun – concurrenza da gieus , il link avra en ina nova fanestra

Agid dovri

Per che tuts hajan plaz, ha il comité d’organisaziun installà ina tenda per 600 persunas. Il club da ballape da Trun/Rabius sco era la musica da tschaiver «Las Lieurs da Trun» sa gidan cun l’infrastructura e cun la gastronomia, di Flurina Bundi-Steiner. E lura dettia quai era sustegn da pliras interpresas localas ed era da la vischnanca.

Emblidar ils quitads

Il pli principal per il comité d’organisaziun saja che la festa, saja per pitschen e grond. E sco Flurina Bundi-Steiner di, saja era per ils creschids mintgatant impurtant da pudair emblidar la lavur ed ils quitads e simplamain giudair e sa divertir.

