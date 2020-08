Judith Schnider da Laax ha represchentà la Rumantschia a la festa naziunala tradiziunala sin il Rütli. Sco manadra dal Volg a Laax ha ella dentant er represchentà la branscha d'alimentaziun. Per ella saja quai stà ina gronda onur ed in grond plaschair. Er l'idea da discurrer sin il Rütli per tut la branscha plascha a la dunna ch'è oriundamain da Sursaissa.

Judith Schnider era ina da total 54 persunas ch'èn vegnids envidadas en la Svizra centrala per la festa naziunala. Per la presidenta da la Confederaziun Simonetta Sommaruga eroxas ed erox dal temp da corona.

«In grond in cun l'auter»

Sin la dumonda, tge che vegn a restar il pli ferm dal temp da corona, manegia Judith Schnider surtut il tegnair ensemen. En l'intervista cun SRF numna ella quai «in grond in cun l'auter». Da vesair per exempel, co che l'Uniun da dunnas dal vitg ha surprendì las cumpras da glieud che na vuleva u na pudeva betg ir ord chasa, haja fatg plascher. Ins possia emprender bler or da quest temp, manegia ella.