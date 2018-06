Suenter la messa han ils parochians fatg ina processiun fin tar il plaz da scola. Sco finiziun da la processiun ha il plevon benedì ils umens ch'eran vegnids cun lur töfs. Ed alura han ils preschents pudì giudair in gentar e tadlar musica. Gia la sonda saira aveva quai dà ina festa.

Bleras dunnas han num Fatima

Savens audan ins che dunnas dal Portugal han num Fatima. Quai vegn fatg per engraziar a la Madonna. Ina dunna che porta quest num raquinta ch’ella aveva survegnì quel, perquai che sia mamma aveva gì difficultads durant sia naschientscha. Ma Nossadunna aveva gidà.

La meglra mamma

In um che crai fermamain en ella è Enrico. El stat a Mustér ed è vegnì a Glion per celebrar questa festa. Per el saja la Madonna da Fatima la meglra mamma ch’i dettia. Mintga giada ch’el saja en Portugal giaja el a Fatima. El ha era in tattoo da la Madonna da Fatima.

La festa haja dus aspects, di in auter Portugais, Eli. Impurtant saja la cardientscha ed era la cumpagnia, surtut perquai ch'ins possia s’inscuntrar cun persunas ch’ins vesia da rar.

Nossadunna era cumparida a trais uffants

Sandra Araujo, ella ha gidà ad organisar la festa a Glion, enconuscha l’istorgia da Nossadunna da Fatima. 1917 – durant l’Emprima guerra mundiala – era ella cumparida a trais uffants che pertgiravan las nursas. Nossadunna ha ditg ch’ils umans stoppian far penetienza ed uraziun – e quest messadi han ils uffants dà enavant. Sandra di ch’ella haja emprendì d’enconuscher quest usit gia cura ch’ella era pitschna. I saja bel da vesair co quel saja creschì, ed ella saja loscha da quai.

