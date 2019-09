Per giassas e streglias

En il rom dal Festival romontsch a Flem ch'ha gì lieu la davosa fin d'emna ha la lia Rumantscha organisà per l’emprima giada a Flem l’occurrenza per giassas e streglias. Durant in guid atras Flem han ils giasts emprendì fatgs interessants sur da l'istorgia da Flem ed er gist ils emprims pleds rumantschs.

Organisà l'inscunter ha la cuminanza rumantscha da Flem ensemen cun la Lia Rumantscha. La finamira è da mantegnair il rumantsch a Flem uschè bain sco pussaivel. Mo 10 % da la populaziun da Flem discurra numnadamain anc rumantsch.

RR actualitad 11:00