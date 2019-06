L'onn 1517 ha Martin Luther pendì sias 95 tesas cunter il maldiever dal perdun vid la porta-baselgia dal chastè da Wittenberg.

Per questa raschun regord’ins en dapli che 80 citads da refurmaziun dals schabetgs da la Refurmaziun cun far endament a la muntada locala.

Glion dastga far part da la rait da citads da refurmaziun europeicas.

Las festivitads a Glion avevan cumenzà l'onn 2017 cun istorgias da la refurmaziun e cun l'exposiziun «Tgiet ni crusch» en il Museum Regiunal Surselva.

La stad 2017 era vegnì mussà in teater, ina cumedia criminala scritta aposta per las activitads da las festas da comemmoraziun da la refurmaziun, u cun num exact «REFO 500». Suandadas èn numerusas dietas, referats e congress per giuven e vegl, per scolasts e per laics.

Per la finiziun è la commemoraziun da la refurmaziun sa midada en ina gronda reuniun. Las 13 fracziuns han festegià la cuminanza ch'ellas vivan di per di. Ed uschia è la fin da las festivitads in occasiun da la refurmaziun prest in zic sco la refurmaziun sezza – la glieud da Glion e conturns viva gia adina ensemen ed ha uschia emprais d’acceptar in l'auter.

