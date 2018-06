La finamira da «Rheinquelle Events» è dentant betg mo d'organisar «Fevra da schlagher» mabain er da planisar e realisar occurenzas da tut gener en la regiun Sedrun, Mustér ed Andermatt. Uschia duai era la collavuraziun tranter indigens e possessurs da segundas abitaziuns vegnir promovida ed era stgaffir lieus d'inscunter. Vinavant è previs da planisar e realisar occurenzas da tut gener en la regiun Sedrun, Mustér ed Andermatt.

L'emprim event – 7 da settember

Ils dis da schlagher eran fitg populars. E blers eran lura era da l'avis ch'ins duess – malgrà ils problems finanzials – manar vinavant in tal event. Uschia Silvio Schmid, il nov elegì president da l'uniun. Perquai vul ins uss organisar ils 7 da settember 2019 in event da schlagher en la halla polivalenta «Dulezi». Per pudair spargnar ils custs per ina tenda, han ins decidì da manar tras quai event en la halla polivalenta.

