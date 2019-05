cuntegn

Filmins dals onns 1920 - Ina truvaglia cinematografica

Avant passa 10 onns aveva in Bargunsegner cumprà 8 rollas da film sin in martgà da plugls – senza savair tge maletgs che quellas cuntegnan. Avant passa 1 onn ha el surdà ellas a la Fundaziun grischuna per fotografia. Per ils experts èsi spert stà cler che quellas èn ina truvaglia cinematografica.