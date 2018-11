Dapi l'onn 2013 vegn discutà davart serrar la halla da glatsch en il center Prau la Selva a Flem. Uss dentant ha il chantun prolungà la lubientscha da far glatsch per ulteriurs dus onns – quai dentant cun ina lubientscha speziala. A Flem vegn numnadamain fatg glatsch cun in sistem vegl dad amoniac.

Resort da vacanzas enstagl da glatsch

La vischnanca vul dentant betg pli investir en in nov sistem da far glatsch, ed ha laschà laborar in project che prevesa da far in lajet circumdà da chasinas che furman in resort da vacanzas en la regiun dal Prau la Selva. Quest project cun il num «Prau la Selva Retreat» duai vegnì preschentà a la populaziun uschè spert sco i dat in investider per quest resort.

RR novitads 06:00