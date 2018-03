Per las differentas disciplinas datti categorias che han influenza sin la mesiraziun dal temp.

Strusch ch’ils gieus olimpics per sportistas e sportists cun impediments èn a fin vai vinavant per las atletas ed ils atlets.

Ils finals da la cuppa europeica da para ski alpin en las disciplinas slalom gigant e slalom en il medem mument era ils cumbats per ils titels da campiun svizzer. I vegn a dar ina valitaziun dubla per la medema cursa. Il super-g e la cumbinaziun fan dentant be part da la cuppa europeica.

Differentas categorias

Las categorias en il parasport en, en pe, sesent e cun impediment da la vesida. Entaifer quellas categorias dat è in sistem che resguarda la fermezza da l'impediment. Pli aut che quel è e pli plaun che l'ura va.

Als campiunadis d'Europa en var 100 atlets da 20 differentas terras a la partenza. Quels campiunadis a Sursaissa en la prova generala per ils campiunadis mundials che vegnan ad esser l'auter onn a Sursaissa.

Program Cup d'Europa para ski alpin Gliendisdi 26-03-2018

Cup d'Europa Super-G

Partenza: 09:30

Mardi 27-03-2018

Cup d'Europa Super cumbinaziun





Super-G

Partenza: 09:00



Combi Slalom

Partenza: 11:30

Mesemna 28-03-2018

Slalom gigant 1. percurs

Partenza: 09:00



Slalom Gigant 2. percurs

Partenza: 11:30

Gievgia 29-03-2018

Slalom 1. percurs

Partenza 09:00



Slalom 2. percurs

Partenza 11.30



