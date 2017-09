Fiona Cavegn pudess daventar la proxima «pop queen» rumantscha

La chantadura Fiona Cavegn è la nova vusch rumantscha. Ella stat a Breil ed ha creà in stil ch'era fin uss betg present en la scena da musica Rumantscha. Ses stil pudess ins categorisar sco «dream pop».

« Sunar sin las grondas tribunas en Svizra fiss in da mes gronds siemis... » Fiona Cavegn

giuvna chantadura

Sper las notas en la scola professiunala sa fatschenta Fiona Cavegn (18) er anc cun autras notas – cun notas musicalas. Sper l'emprendissadi sco commerzianta scriva ella chanzuns rumantschas.

Fiona Cavegn è al cumenzament da la carriera, ma tuttina gia focussada e plain persvasiun. Sia finamira è da far insacura in agen disc cumpact sco er da sunar sin las grondas tribunas svizras. Fin che quai vegn dentant a capitar veglia ella sco emprim far la patenta d'auto e dumagnar l'emprendissadi. Tut tschai haja lura anc temps. Tut tenor il motto: «Ina chasa dovra emprim in funs avon ch'i dat in tetg..».

Tadlai l'intervista cun la chantadura sursilvana, en nossa rubrica «famus e glorius» cun Ivo Orlik:

RR Famus e glorius 10:30