Cumbat per presidi communal

A Flem datti in cumbat per il presidi communal. Il president actual, Adrian Steiger che stat a disposiziun per in'ulteriura perioda d’uffizi survegn concurrenza da Martin Hug, il mainafatschenta da l’Arena Alva. Sco Hug ha communitgà terminescha el ses engaschi tar l’Arena Alva e s’orientescha professiunalmain da nov. Sco emprim pass vul el ussa vegnir president communal da Flem.

Las elecziuns per il presidi han lieu ils 27 da settember.