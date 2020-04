Encunter la cussegliaziun da la Confederaziun da restar tant sco pussaivel a chasa durant il temp dal coronavirus, èn bleras persunas idas ora en la natira la davosa fin d’emna. A Flem era il parcadi dal lai la Cauma emplenì cun autos da la Bassa.

Pauca chapientscha

Il president communal da Flem, Adrian Steiger ha miseria da chapir, co ins sa en la situaziun mumentana far viadis da pliras uras per esser in mument en la natira. El spera che la situaziun sa midia. Cas cuntrari ponderescha la vischnanca da Flem da serrar tscherts parcadis.