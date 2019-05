L'organisaziun turistica sa lavurar cun bunamain 6 milliuns francs ad onn. Quels daners vegnan ord las taxas da turissem e las taxas da giasts.

Era Schluein, Sagogn e Trin duain sa participar vid la Flem Laax Falera (FLFM) SA.

Halla da curling

Cun quests daners mettan els a disposiziun ina carta da giasts attractiva. Plinavant procuran els da nov era per la gestiun da la halla da curling a Flem. En questa halla vul la FLFM SA organisar eveniments da tut gener. Previs èn almain 20 eveniments ad onn.

Schluein, Sagogn e Trin

Tenor Fanz Gschwend, il president da la FLFM SA, duain era las vischnancas vischinas sco Schluein, Sagogn e Trin far part da l'organisaziun turistica. L’emprima sentupada per preparar quest pass ha gia gì lieu. Quai saja tenor ils presidents da Schluein e Sagogn stà ina sentupada infurmativa, dentant betg lianta.

In emprim pass che mo Schluein ha gia fatg, è d' introducir in'atgna lescha da taxas per il turissem. Trin e Sagogn dovran anc ina tala lescha per insumma pudair prender en mira da collavurar pli stretg cun la FLFM SA.

