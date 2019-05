Carta da giasts digitala

Els veglian far in pass enavant, vul dir: las vischnancas vulan mussar, co ellas dovran las entradas da la taxa da giasts ed augmentar la valur da carta da giasts. Enfin la fin dal 2019 veglian els introducir la carta da giasts digitala, di Franz Gschwend.

Ils possessurs d'abitaziuns secundaras da Flem, Laax e Falera avevan fatg recurs a la dretgira administrativa dal Grischun e suenter al tribunal federal encunter la taxa da giasts. Omaduas dretgiras han refusà il recurs.

