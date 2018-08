La cuminanza d’interess «Prau la Selva» s’engascha per mantegnair il center da sport e temp liber Prau la Selva. Ella vul rimnar 1'000 suttascripziuns per ina petiziun. La gronda part da las suttascripziuns èn gia rimnadas, scriva la cuminanza d'interess sin la pagina d’internet.

Flem: Petiziun per il center Prau la Selva

La cuminanza d'interess cumbatta per il center Prau la Selva.

Il center da sport e temp liber Prau la Selva saja impurtant per la populaziun regiunala, per il turissem ed era per sport popular ed il sport d’elita naziunal ed internaziunal, scriva la cuminanza d’interess. Quest center fetschia vegnir pli attractiv la vischnanca da Flem sco lieu da abitar e da vacanzas, el porschia la pussaivladad da trenar als sportists ed haja era ina muntada naziunala ed internaziunala.

Plans per in resort da vacanzas

Il december passa aveva la suprastanza communala preschentà in project per in resort da vacanzas en il Prau la Selva. L’idea è da bajegiar 56 chamonas en il stil da palissadas e l’ur d’in lai artifizial. Custs: ca. 32 milliuns francs. La suprastanza vul remplazzar il center da sport e temp liber cun quest resort da vacanzas cun 230 letgs, perquai ch’ins na possia betg manar quest center cun cuvrir ils custs.