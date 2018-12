2'559 persunas sa dostan cun ina petiziun per il center da sport «Prau la Selva». Quel na duai betg far plaz ad in resort da vacanzas

Duai il center da sport «Prau la Selva» far plaz ad in resort da vacanzas cun hotel e chasas da vacanzas ed in lajet? Quai è il punct da partenza da la dispita.

La petiziun saja in clom d'agid che vegn sustegnì da 2'559 persunas. Quai di Ulrike Hörler, la pledadra da medias da la gruppa d'interess per il center «Prau la Selva».

Suttascrit han

478 persunas da Flem

800 persunas da la regiun davent da Trun fin Cuira

varga 1'200 èn possessurs da segundas abitaziuns, osps da vacanzas e sportists

La gruppa d'interess per il center da sport «Prau la Selva» ha inoltrà sco emprim questa petiziun per raschuns che tut fascheva prescha. La lubientscha da pudair far glatsch crudava cun la stagiun d'enviern. Pir avant in mais èsi stà cler ch'i dettia ina lubientscha fin primavaira 2020.

Iniziativa mo sch'i fa da basegn

«Nus vulain il discurs, cun la suprastanza», da quella opiniun è la gruppa d'interess «Prau la Selva». L'opiniun è dentant clera. I dovria betg dapli hotels ed abitaziuns da vacanzas en la regiun. I dovria era infrastructura per che indigens ed osps possian far sport en questa regiun.

Il schaner vegn la vischnanca ad orientar la populaziun, co vinavant. Fin lura spetga era la gruppa d'interess cun lantschar in'iniziativa.

