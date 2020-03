La vischnanca da Flem e la gruppa d’interess Prau la Selva han betg il fain sin il medem ladritsch. La vischnanca pretenda che l'iniziativa che vul mantegnair la halla da glatsch manass a custs da 22 milliuns francs. Ils iniziants din che quai fiss ina varianta da luxus. Els pudessan era viver cun ina varianta pli modesta.

La varianta minimala fiss da mantegnair e renovar la halla da glatsch Prau la Selva ed optimar l'entir manaschi. Ils custs per quella varianta n'èn betg enconuschents.

Tar la varianta da luxus vegniss era optimà l’entira infrastructura enturn la halla da glatsch cun ina halla polivalenta e cun in alloschi da giuventetgna. Ils custs per quella varianta muntassan a 22 milliuns francs.

La cuntraproposta da la vischnanca a l'iniziativa fiss da dismetter la halla da glatsch ed engrondir il campadi. Il glatsch dessi mo pli l'enviern sper la halla da curling en il vitg da Flem. Quella varianta custass 5 milliuns francs.

Ils 23 da mars èsi previs da far ina orientaziun per la populaziun. Pervia dal coronavirus n'è quest termin però betg garantì. Sche quella orientaziun n'ha betg lieu, poi er esser ch'il termin da votaziun dals 17 da matg vegn spustà, pretenda la vischnanca da Flem. Quest termin è gia in termin da retard, l’iniziativa avess stuì vegnir gia la fin da favrer avant il pievel.

