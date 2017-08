Flem: Quant ditg datti anc glatsch a Prau la Selva?

Sarah Meier, Stéphane Lambiel, Denise Biellmann – tuts èn gia stads en l'uschenumnà «Super Summer Camp» a Flem. Quest champ offrescha patinar artistic cun trenaders professiunals.





Per la 25ava giada, è vegni manà tras il «Super Summer Camp» a Flem Prau la Selva. Durant sis emnas la stad daventa la halla da glatscha da Flem il Mecca per stars internaziunals da patinadi artistic. Dentant era ils curriders da hobi en da la partida a Flem.

Futur intschert

Dapi l'onn 2013 vegn discutà da serrar questa halla da glatsch. Per far il glatsch vegn duvrà in sistem in pau pli vegl. Sco quai ch'il manader da la halla, Lucas Decurtins declera, vegnì duvrà amoniac per sfradentar il glatsch.

Per questa metoda dovria dentant ina lubientscha speziala dal chantun. Questa lubientscha scada la primavaira 2018. Silsuenter stuess ins sanar u serrar la halla da glatsch.

Per l'organisatur Daniel Fürer èsi ina situaziun delicata: La planisaziun mo dad onn tar onn – e la malsegirezza sch'i giaja vinavant u betg. Sch'i dat l'ediziun «Super Summer Camp» er l'auter onn vegn enconuschent pir il november.

La raschun per questa situaziun è che la vischnanca orientescha la populaziun il settember davart in nov project planisà a Prau la Selva.

Sche la populaziun sustegna lura quest nov project u betg, vegn la final ad esser decisiv per la proxim'ediziun dal «Super Summer Camp».

RR actualitad 07:00