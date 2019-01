Il glindesdi saira ha la suprastanza da vischnanca preschentà in manader per il resort «Nature Retreat Prau la Selva». In investider sto però anc vegnir tschertgà.

La suprastanza da Flem ha preschentà il glindesdi saira il manader designà per il resort «Nature Retreat Prau la Selva», la «Gastgeber 3.0 AG» da Turitg. Davos la societad da manaschi stat l'anteriur president da hotelleriesuisse e da l'École hôtelière de Lausanne (EHL), Guglielmo L. Brentel.

Ensemen cun ils dus manaders da fatschenta da Gastgeber 3.0, Michael Stutz e Guli Brentel, ha Brentel dà als da Flem in'emprima invista en il concept da gestiun dal «Nature Retreat Prau la Selva». Tenor quai parta la societad dad ina svieuta annuala per il resort en l'autezza da 5,5 fin 6 milliuns francs.

Investur manca anc

Per fabritgar l'entir project vegn quintà cun custs da 30 milliuns francs. Tenor la suprastanza communala duai in investider privat surpigliar quels custs d'investiziun. La vischnanca faschess per l'areal in contract da dretg da construcziun ed incassass in tschains correspundent. In tal investur sto l'emprim però anc vegnir chattà.

Critica pervi da center da sport che svaniss

Ch’il center da sport svaniss cun quest project ha procurà per critica e lungas discussiuns. Il president communal Adrian Steiger è tuttina persvadì dal nov project. La nova strategia da la vischnanca Flem saja da sa concentrar sin la natira, cultura e tradiziuns.

Votaziun davart trais aspects dal project

Il suveran da Flem vegn ad avair da decider en il decurs da l'onn davart trais aspects parzials dal project: la cumplettaziun da la Waldhaus Arena, ina midada dal plan da zonas per l'areal Prau la Selva/campadi sco er il model da contract cun l'investider. Termins da votaziuns n‘ha la suprastanza anc betg communitgà.

