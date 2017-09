Flem: Ventschida dal bajetg principal dal nov center Stenna

Il bajetg principal dal project che custa total bunamain 170 milliuns francs vegn a cuntegnair in center da cumpra cun ina gronda purschida.

Il bajetg principal dal nov center Stenna a Flem vegn ad avair sin 4 auzadas ina purschida fitg varianta. Sper in grond detaglist naziunal era in center d'educaziun per uffants Kindercity, ina banca, ina apoteca, in kino da 4 salas, in medi, in kiosc, gastronomia ed ina fatschenta che lai vi skis e velos. E quai è mo quai ch'è gia confirmà d’Andreas Roth da la Credit Suisse, la possessura dal bajetg. Tenor el duai la purschida anc vegnir engrondida cun p.ex. in coiffeur, ina fatschenta da chalzers ni era ina fatschenta da sport. Insumma tut quai ch’ina persuna dovria en il mintgadi.

60% occupà

Plaz per novs locataris ha i anc avunda. Pir ca. 60% da la surfatscha che stat a disposiziun en il nov bajetg è occupada ni reservada. Quai pac dapli che 1 onn avant l’avertura planisada per la fin 2018. Tenor Andreas Roth è quai dentant normal che blers interessents spetgian fin che l’infrastructura dal bajetg saja pli clera e fin ch’i saja era pli cler tge fatschentas che vegnian ad esser preschentas en il center da cumpra.

Chasa da parcar, abitaziuns ed in hotel

La fin vegn il center Stenna a cumpigliar, sper il bajetg principal cun il center da cumpras, anc in grond parcadi cun bunamain 1'300 plazs da parcar, 3 chasas cun abitaziuns administradas e da proprietad ed in hotel da 3 enfin 4*. Tgi che vegn a manar l’hotel è anc buc cler. Tenor Andreas Roth vegn quai dentant decidì ils proxims dis e communitgà anc aifer il settember.

