Al Forum turistic da las regiuns da las Alps a Flem è l'Arena Alva sa preschentada cun il nov trend, l'uschenumnà «Greenstyle». L'onn 2016/17 hai dà per l'Arena Alva 11 milliuns contacts sin ils differents chanals da social media cun il pled «Greenstyle». Quai è quasi il mussament ch'i dat in martgà per quest nov trend.

Tge è il nov trend

Qua intgins chavazzins: reducir il CO2 dapertut nua ch'i va, producir atgna energia solara, energia d'aua e da vent, reducir il rument. Reducir il rument p.ex. è pussaivel en la gastronomia cun reducir pachetadis pers. Dentant era cun porscher products indigens. Il chaschiel producì sin l’alp po era vegnir mangià l'enviern sin la medema alp dals skiunzs. La finala hai num far enconuschent tut quai ch’ins ha a moda «Greenstyle» ed uschia profitar da la plivalur.

En Svizra gia pli lunsch

L'Arena Alva ha ils davos onns perfecziunà quest trend. Els n'èn dentant betg ils sulets. Uschia pudess ins pretender che la Svizra ha tschentà qua ina nova direcziun per quest turissem da «Greenstyle». Arena Alva, las Pendicularas Pizol u era las Pendicularas da Zermatt lavuran tuttas gia en questa direcziun.

Plitost in novum è quest trend per ils turistichers da l’Austria. Uschia ha i tunar ord differents lieus sco Serfaus u era Kitzbühel che la svizra dettia per propi en il tun per quest trend.

Avert l'entir onn

In segund tema discutà al forum da turissem è: co daventar ina destinaziun da l'entir onn. Bleras pendicularas han da cumbatter per surviver. Quai n'ha era in enviern cun blera naiv betg midà. In euro ferm, adina pli paucs skiunz, il squitsch d'investir e modernisar ils cundriz da transport... tut quai sforza las pendicularas d'augmentar la svieuta e generar dapli entradas.

Ina schliaziun per cuntanscher quai è da diversifitgar e da betg pli mo sa concentrar sin l'enviern. Da era crear ina purschida da stad per uschia gudagnar daners l'entir onn. Mo, co far quai è la dumonda. Tenor Maria Hofer, pledadra da la gruppa «Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen», dovra mintga pendiculara insatge spezial. Ina atgna istorgia da raquintar, che va a prà cun la regiun e che na vegn betg copiada dal vischin.

RR actualitad 07:00