Rita Furger rimna gia dapi onns fotografias veglias e surtut cartas postalas da Mustér. Durant il temp da corona è ella vegnida sin l’idea da fotografar la cuntrada ord la medema perspectiva sco sin las fotografias veglias. L’idea da far in cudesch è alura naschida pli tard.

Las cartas postalas veglias da Mustér èn ina da las passiuns da Rita Furger. Ella publitgescha savens era fotografias sin la plattafurma digitala «nossaistorgia». Ella dumondia convischinas e convischins sch’els hajan tals maletgs, legia quels cun il scanner ed als publitgeschia. Quai fetschia grond plaschair ad ella, di Rita Furger.

Gia dapi blers onns fa ella mintgamai cudeschs da fotografias da tut ils viadis e da regurdientschas. Ed oriundamain vuleva ella far in cudesch cun fotos veglias e la vista actuala, sulettamain per ella e ses frars. Ma alura hajan bleras persunas mussà interess per in tal cudesch. Perquai haja ella laschà far radund 200 exemplars dal cudesch, cun texts rumantschs. Quels sajan uss tuts en buns mauns, di Rita Furger.

Frater Magnus ha dà l’input

Ella haja vulì regalar in exemplar a frater Magnus da la claustra a Mustér. Lez haja immediat animà ella dad edir in tal cudesch cun text curts e simpels per tudestg, pertge per Mustér manchian tals cudeschs. Quai haja ella uss fatg, e suenter Pasca vegnia ella ad avair en maun ils exemplars tudestgs ed empruvar da vender quels. Ella na veglia dentant betg far daners cun quest project, di la dunna pensiunada.

Sustegnair la fundaziun ALPIndia

Suenter in viadi il 2007 en l’India ha Rita Furger fundà ensemen cun autras persunas engaschadas la fundaziun ALPIndia. Quella sa gida cun uffants e creschids en l’India, per pussibilitar ad els ina scolaziun. Uschia sustegnian els direct avant lieu betg singulas persunas, mabain adina instituziuns confidenzialas ch’els enconuschian per regla era persunalmain, di la dunna engaschada. Ils daners sajan uschia era propi en il dretg lieu, è Rita Furger persvasa.