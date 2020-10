Franca Cathomas ha gugent chavals – quai era gia uschia, cur ch'ella era anc ina buoba. Ma per ella n’è il siemi da pudair ir ed emprender dad ir a chaval betg ì en vigur sco buoba, perquai che la purschida mancava. Cura ch’ella ha alura gì da sa decider, tge emprendissadi far, è ella sa decidida da vegnir professiunala da chavals ed alura pli tard ha ella fatg la scolaziun sco scolasta da chavaltgar. L’onn 2016 ha ella avert la scola da chavaltgar a Breil cun in chaval.

Jeu less ademplir ils siemis da tut quels uffants che vulan emprender da chavaltgar.

Cumenzà cun in chaval

Per la dunna da 25 onns ha tut cumenzà cun in chaval. Il mument ha ella trais chavals sulet per la scolaziun e dus chavals da sport. Cun quels va ella er ad occurrenzas – quai che dovra bler temp ed è collià cun lungs viadis. Las occurrenzas ch’èn il pli datiers èn a Maiavilla. Per ella na datti nagut dasper il chavaltgar, mintga di passenta ella pliras uras en stalla u cun la tgira dals chavals ubain cun dar scola. Sco Franca Cathomas di, è la passiun la gronda forza da far tut quai. Il chavaltgar è numnadain ina chaussa betg propi bunmartgada. Ma per ina passiun fan ins gea tut, di Cathomas.