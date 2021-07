Las vischnancas da Trun e Sumvitg han dapi l’entschatta dal 2019 cumenzà cun in project da fusiun. Cun in questiunari duai vegnir sclerì, sch’ina fusiun è insumma giavischada, ed era il num futur da la vischnanca.

La fusiun tranter Trun e Sumvitg n’è betg propi vegnida da sa sviluppar. Uschia scrivan las suprastanzas communalas en il messadi communabel che la pandemia haja franà da far inscunters ed orientaziuns – ed uschia era da sentir il puls da la populaziun. Perquai hajan ins decis da da trametter in questiunari en las chasadas, accumpagnà d’in messadi davart la contura da la vischnanca nova.

audio Fusiun Sumvitg/Trun: Pauc curaschi tar project da fusiun 02:59 min, Actualitad dals 27.07.2021. laschar ir. Durada: 02:59 minutas.

Datti ina fusiun u betg

L’emprima dumonda che vegn tschentada en il questiunari è quella sch’ins veglia ina fusiun cun ils vischins u betg. Qua conferman ils dus presidents communals, Armin Candinas e Dumeni Tomaschett, che sche las respostas sajan cler cunter ina tala fusiun, alura vegnian ins a sistir las contractivas. Ma ins speria fitg che la populaziun sustegnia il project. Tant Candinas sco Tomaschett èn persvas che omaduas vischnancas profitassan d’ina fusiun. I saja il pass logic, cunquai che las duas vischnancas collavurian gia ussa en blers secturs, sco per exempel la scola, ha ditg il cussegliader Tino Zanetti.

audio Fusiun Sumvitg/Trun: Ils presidents davart ils avantatgs 04:09 min, Actualitad dals 27.07.2021. laschar ir. Durada: 04:09 minutas.

Dumondas emoziunalas betg scleridas

Las dumondas emoziunalas dal num ni era da la vopna n’èn anc betg scleridas e stattan en il center dal questiunari. Uschia datti tar il num, quatter pussaivladads a las votantas ed als votants da cruschar.

Trun

Sumvitg

Trun-Sumvitg

Sumvitg-Trun

Sumegliant tar la vopna nua ch’i dettia trais pussaivladads. Sch’il questiunari po alura sclerir quai, n’è betg propi cler. Surtut tar la repartiziun quasi uliva da votantas e votants en las duas vischnancas. Era dumandà vegn sur da mantegnair lieus da sentupada en vischnanca, surtut per las uniuns.

Legenda: Era la vopna stat en discussiun tar la consultaziun da la populaziun. RTR / FMR / montascha RTR

Politic duai dar in parlament communal

Tenor il messadi èsi previs d'avair in parlament communal cun 16 commembras e commembers repartida paritetic sin las duas vischnancas. La suprastanza duai sa cumponer da 5 commembras e commembers senza clav da repartiziun. La radunanza da vischnanca che vegn tgirada il mument en omaduas vischnancas duai svanir dal tut.

Trun sco center da l’administraziun

En il messadi vegn definì sco lieu per l’administraziun il center communal a Trun. Qua possian ins unir l’entira administraziun sut in tetg e uschia pussibilitar era per la populaziun ina situaziun ideala, scrivan las vischnancas. Era planisà è la construcziun d’in nov lavuratori communal e forestal cun in magazin da pumpiers. Quel duai vegnir construì dasper la via chantunala tranter Rabius e Campliun ed esser in simbol da questa fusiun, uschia Zanetti.

Finanzas restan nagin tema

La situaziun da las finanzas è en omaduas vischnancas quasi identica. Uschia haja Sumvitg d’ina vart dapli facultad, Trun per encunter hajan investì ils ultims onns en plirs projects. Uschia sa presentian omaduas vischnancas quasi tuttina puncto finanzas, quai saja segir d’avantatg. Era tenor la grondezza èn las vischnancas quasi identicas, cun 1104 abitantas e abitants a Sumvitg e 1173 a Trun.