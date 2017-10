Galaria Isenring a Laax è averta

Mintgamai la sonda da las 16:00 fin 18:00 (durant las stagiuns autas) pon ins ir a guardar ils maletgs. L’emprima exposiziun cumpiglia var 200 ovras da l’artista indigena Toja Isenring ed intginas da ses figl Flurin.

L’exposiziun hajan els fatg per cuntinuar la lavur da la mamma, di la feglia Marionna Isenring-Cantieni. Cura che sia mamma saja morta, hajan els deponì ils maletgs en in magasin. Suenter ch’ella e ses um sajan turnads da Zug ed hajan surprendì la chasa dals geniturs a Laax / Staderas haja quai dà plaz per far in'exposiziun e mussar ils maletgs a la publicitad. Els han registrà e fotografà ils maletgs ch’ins po era guardar en l’internet.

L’exposiziun preschenta maletgs da stils differents. Mo fin uss n'hajan els anc betg exponì ils maletgs che Toja Isenring ha fatg per cudeschs d'uffants. Quels manchian anc. Ina idea saja era da dar la chaschun ad artists giuvens d'exponer lur ovras en la chasa a Staderas.

Fitg buna relaziun cun la mamma

Il pli gugent malegiava sia mamma abstract ed intuitiv, di Marionna. Els sajan creschids si e hajan vis co ella malegiava savens la notg fin la damaun marvegl. Ed uss saja quai insatge spezial da pudair exponer las ovras da la mamma, perquai ch’ella haja gì ina fitg buna relaziun cun ella, raquinta la feglia da l’artista. I saja intensiv e fitg bel da s’occupar cun ils maletgs. Sia mamma na saja pli qua ed ella sa dumondia savens, tge ch'ella haja patratgà cura ch’ella haja malegià quests maletgs, questas colurs e questas furmas.

Clapitsch

Toja Isenring (1919-2014) è vegnida enconuschenta surtut pervia da sias picturas vid paraids, pervia da ses maletgs da fluras e ses maletgs en cudeschs per uffants. Uschia ha ella illustrà per ex. il cudesch d’uffants «Clapitsch» che Alfons Maissen ha translatà dal linguatg croat en rumantsch. Quest cudesch è vegnì tschernì 1982 sco il pli bel cudesch per uffants.

Passa 50 onns ha Toja Isenring vivì a Laax / Staderas, ed en questa chasa sa chatta uss la galaria Isenring.

