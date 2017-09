Gastro Sedrun è puspè activ

L’uniun da hoteliers ed ustiers en Val Tujetsch n’è betg pli stada activa dapi circa quatter onns. Perquai han ins fatg ad ina radunanza extraordinaria il mars passà la dumonda da schliar ella.

Intgins dad els haja quai disturbà ch’ins veglia schliar Gastro Sedrun, di il possessur dal hotel Cruna Josi Russi. Alura hajan el, il directur da Andermatt – Sedrun Sport SA Silvio Schmid e Corsin Cavegn da l’hotel Cruna ditg: «Na, quai na po betg esser.» I dovria Gastro Sedrun en ina destinaziun da turissem sco instituziun envers las autoritads e la publicitad. E perquai hajan els trais furmà ina suprastanza nova cun Josi Russi sco president e decidì da cuntinuar.

In inscunter da gastro

Uss èn els 13 commembers e quai sajan pli blers che spetgà, di Josi Russi. Els veglian tschentar intgins accents senza dentant inventar da nov la roda. Ina decisiun saja da mantegnair la radunanza generala cun ina tschaina e star da cumpagnia. Nov è ch’els veglian organisar in inscunter da gastro ina fin duas giadas l’onn per discutar temas actuals. L’emprim da quels inscunters saja gia planisà per mez settember cun il president communal da Tujetsch ed il responsabel per il turissem en suprastanza communala.

Lavurar pli savens cun Gastro Mustér / Val Medel

Sco il nov president da Gastro Sedrun di, veglian els era lavurar pli savens ensemen cun Gastro Mustér / Val Medel. Ina fusiun na saja dentant betg planisada.

La radunanza generala è mintgamai l’entschatta da december.

