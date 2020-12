Sin las plattafurmas socialas chattan ins appels da gastronoms grischuns da sa defender. Uschia hai num ch'i saja temp d'agir e da na betg pli laschar manar sco nursas tar il mazler, scriva in ustier d’ina bar en il Welschdörfli a Cuira. Era fa el l’appel da reclamar tar la regenza ni tar politicras e politichers ed uschia da far squitsch sin l’uniun tetgala da GastroSuisse. Per la suprastanta da GastroSuisse ed ustiera Annalisa Giger è la critica in ton da chapir. Ma GastroSuisse saja fitg activ en la politica e na saja era betg cuntent cun las mesiras che sa drizzan cunter las ustarias.

I para ch’igl è il pli simpel da serrar las ustarias. Pertge stizuns da 24 uras, ni era acziuns da vendita sco «Black Friday» sajan stadas lubidas e la gastronomia stoppia serrar ses manaschis.

Agir per betg ir a frusta

Uschia prendia GastroSuisse serius la critica ed emprovia da prolungar il temp d’avertura ed impedir da stuair serrar las dumengias. Ma quai na saja betg simpel. Persunas che n'hajan anc mai gì da far cun tals process politics hajan l’impressiun che quai saja simpel da far. Els emprovian tut en chaussa, uschia Giger. Per la gastronomia grischuna sajan ils dis da Nadal e Bumaun fitg impurtants. Serrar lura fiss in desaster, di l'ustiera da Mustér.

30% dals manaschis sto ceder

GastroSuisse quinta che fin 30% dals manaschis en Svizra na survivian betg la situaziun actuala e cunter quest svilup emprovian els da far frunt. In frust supplementar saja che la naiv, che mancava savens da Nadal, saja vegnida ad uras ed en abundanza. Actulamain possian els dentant betg profitar. Tuttina resta la speranza che la gastronomia po profitar sumegliant sco durant la stagiun da stad, ch’è la finala stada buna, di Annalisa Giger.