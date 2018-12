I saja stà ina da las pli grondas experientschas da sia vita, di l’um ch'è creschì si a Domat e stat a Lucerna. Mo a l’entschatta na sappian ins betg, sche quai funcziuna dad ir uschè ditg ed uschè lunsch.

Suenter ils emprims dis haja el bain gì in pau barbagiat e vaschias sin ils pes, mo i n'haja betg dà problems pli gronds. El saja dentant adina stà saun e perquai haja el gì il sentiment dad ir adina enavant.

25 fin 35 kilometers al di

Georges Reber ha fatg tranter 25 fin 35 kilometers al di. En tut ha el duvrà 69 dis per sia tura per lung dal Rain. E sco el di haja el gì quasi adina bun’aura. Quai saja era stà ina raschun ch’el haja pudì uschè bain e ch’el saja vegnì enavant uschè bain.

Sin ses viadi ha l’um da 63 onns era gì insaquantas surpraisas. Ina giada saja in chaun siglì sin el ed haja fatg sco in selvadi. Quai saja stà ina situaziun malempernaivla. E sco el raquinta enavant saja quai era stà mintgatant grev da chattar ina dimora.

Ins na dastga betg perder la pazienza

En memoria restan dentant surtut ils bels inscunters cun la glieud. Blers sa smirvegliavan ch’el fetschia in viadi da passa 1700 kilometers. Ed en memoria resta era quai ch’ins na possia betg raquintar: Levar mintga di la damaun ed entschaiver ad ir a pe. E sch’ins haja ina via da 8 - 10 km avant sai, ina via che giaja be grad ora ed ins na dastga betg perder la pazienza, quai na possia ins raschunar.

Bler temp da ponderar

Ins haja bler temp da ponderar, e quai saja insatge nov. Ils patratgs vegnian, maletgs da la vita e chaussas ch’ins haja fatg. A la fin dal viadi, cura ch’el saja stà a la riva da la mar, saja el bain sa senti in pau persul. Nagin na s’interesseschia da tai, di Reber. I na schabegia nagut.

I saja il sentiment da la «melanconia dad avair ademplì insatge» – sco il scribent svizzer Markus Werner haja scrit.

Georges Reber ha era fatg notizias durant sia tura, en: www.rheingang.blogspot.ch, il link avra en ina nova fanestra

