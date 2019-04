Tobias Schneider da Glion ha vulì baiver gervosa cun in auter gust che tut las autras bieras. Perquai ha el cumenzà a far gervosa en l' agen tschaler, tut legal.

10-12 giadas ad onn var 40 liters gervosa

mintga gervosa ord l'agen tschaler è autra

dapi l' onn 2012 emprims tests, 2014 endretg

Entschaiver a far gervosa pon ins cun in cundriz fitg simpel che custa in per tschient francs. Il cundriz che Tobias Schneider ha en ses tschaler custa in per millis.

Jau er frustrà da stuair baiver gervosa che ha tut il medem gust, quai e stà la partenza da far sez gervosa.

Jau fatsch gervosa per mai. En emprima lingia, per mes plaschair da far questas spezialitads e n'ha betg per vender.

