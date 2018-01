Giasts ed indigens sa sentan bain en la vischnanca Lumnezia

L'entschatta da l'onn passà è vegnì fatg ina retschertga tar abitants e possessurs d'abitaziuns secundaras en la vischnanca Lumnezia en connex cun la revisiun da la planisaziun locala. Quai per sentir il puls en tge direcziun che la vischnanca duai sa sviluppar.

Curt e concis

1002 persunas han respundì a la retschertga fatga il cumenzament da 2017, dus terzs èn possessurs d'abitaziuns secundaras

il mantegniment dal maletg dal vitg è fitg impurtant

clavads pudessan era vegnir duvrads per far londeror abitadis per indiens

Ils resultats da la retschertga ha il president communal Duri Blumenthal preschentà durant l'apero da Bumaun a Lumbrein. 1002 persunas indigenas ed possessurs d'abitaziun secundaras han respundì. In resultat ha fatg surstar spezialmain il president communal.

« La pli gronda surpraisa è che 97 pertschient sa sentan bain en vischnanca. Quai n'avessan nus mai sminà. » Duri Blumenthal

president communal

Ils resultats dalla retschertga èn tenor Duri Blumental in agid per la revisiun dalla planisaziun locala che la vischnanca saja obligada da far suenter la fusiun. Senza questa basa fissi grev da savair en tge direcziun che questa revisiun duai ir.

Averts per ideas tge far cun clavads

En la Lumnezia paran ins dad esser fitg sensibilisà per il mantegniment dal maletg dal vitg e da la cuntrada. Per 90% è quai impurtant. Tuttina ein ins per exempel avert per novas ideas, tge far cun clavads che na vegnan betg pli duvrads sco tals. 62% sustegnan l'idea da duvrar quests calvads sco terren da bajegiar per indigens. Mo sco Duri Blumenthal di, n'è quai betg en tut las fracziuns uschia. «A Vrin èn ins fitg sensibilisà sin il maletg dal vitg. Là vegn quai strusch ad esser pussaivel da dar liber quests clavads per far londerora abitaziuns.»

Quai saja in dals motivs che la revisiun dalla planisaziun locala è fitg cumplexa. In ulteriur è tenor Duri Blumenthal che la confederaziun pretenda da sminuir massivamain las zonas da bajegiar. Perquai vegni il process da reveder la planisaziun locala aunc a cuzzar inqual onn.

Mo pli duas leschas da construcziun

Quai che capitia anc en l'emprima mesadad 2018 vegn la lescha da construcziun avant il pievel. Ord las otg leschas existentas hajan ins fatg duas, declera Duri Blumenthal. La lescha da construcziun da Vrin saja uschè differentas da tut las autras leschas ch'i na saja betg stà pussaivel da cumbinar ellas. Actualmain sajan las leschas en consultaziun tar il chantun.