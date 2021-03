«Mundaun», quai è il num da l’emprim gieu da computers per rumantsch. Il lieu e la scenaria datti propi en la Surselva. Creà quest gieu ha Michel Ziegler che ha sco uffant fatg vacanzas en la regiun dal Piz Mundaun. Il lieu haja inspirà el, uschia ch’ins vesa bleras chaussas da la cuntrada idillica en l’aventura dad orrur.

In gieu dad orrur u in medium dad orrur che gioga be en in lieu plain sgarschur, na chat jau betg uschè interessant. Igl è bler pli interessant sch'il lieu è bellezza e la natira unica.

Tut a maun

«Mundaun» n'ha betg l’estetica sco ils blers gieus da computers moderns che vegnan creads digitalmain. Michel Ziegler ha numnadamain malegià tut a maun cun rispli e palpiri. Ils radund 250 maletgs ha l’um che ha studegià informatica ed illustraziun legì en cun il scanner e transferì en il mund digital da trais dimensiuns. E quai dat al gieu ina estetica unica analoga.

Per rumantsch

In auter punct unic da «Mundaun» è che las figuras discurran rumantsch. Cunzunt per persunas che na discurran betg rumantsch, saja quai sco d’entrar en in pitschen cosmos, di in professur da la Germania.

Michel Ziegler è spanegià, sche «Mundaun» ha success – e sche quel è malgrà las caracteristicas svizras cun ditgas e muntognas era attractiv per gamers internaziunals.

Impressiuns da l'actur David Flepp

David Flepp è sa legrà fitg, cura ch’el ha survegnì la chaschun da dar sia vusch ad ina figura ord in gieu da computer. Quai è sia emprima giada ch'el fa quai per in gieu da computer. Avant ha el gia sonorisà plirs cartoons, films e gieus auditivs.

Cunzunt in gieu da computers per rumantsch saja ina chaschun unica, manegia l’actur da Danis en Surselva.

Fitg auter che sonorisar cartoons u gieus auditivs na saja betg stà da dar sia vusch a Curdin, la figura principala en il gieu «Mundaun». Ina da las grondas differenzas saja stà, che las acturas ed ils acturs hajan be vis singuls maletgs dal gieu e betg entiras scenas sco tar in film. In’autra differenza saja che Curdin è en quest gieu la giugadra u il giugadur – e betg sco tar il film, nua che l’aspectatur observa be la figura. Perquai ha David Flepp era stuì giugar Curdin pli neutral.

En general pudess David Flepp s’imaginar bain, dad anc ina giada sonorisar in gieu da computer – sch'el haja anc ina giada la chaschun.

