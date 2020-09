L’onn da scola 2020/2021 han en tut 21 scolaras e scolars cumenzà l’emprima classa dal progimnasi. Quest augment da radund 10 scolars saja fitg legraivel, conferma il rectur Tom Etter. Ma discurrer d’ina midada da trend na possian els malgrà las bunas cifras da quest onn anc betg.

En tut dumbra il gimnasi 35 novas scolaras e scolars vis sur tut las classas, e matura avevan 27 fatg – uschia noda la scola en tut in augment dad 8 scolars.

La gronda part vegn da la regiun

La gronda part da las scolaras e scolars che van a scola en il gimnasi a Mustér, vegn da la regiun. Ma era dal Tessin paran adina dapli scolaras e scolars da chattar la via en il gimnasi. Uschia ha quel il mument 13 scolaras e scolars dal Tessin, da quai tschintg da la Val dal Blegn. Quai èn tut scolars ch'èn en l'internat.

E l’internat ha quest onn uschè blers scolars sco dapi 10 onns betg pli, di il rectur Tom Etter. Uschia sajan quai en l’internat 47 scolaras e scolars, en cumparegliaziun cun l’onn passà è quai in augment da nov scolaras e scolars.

Da la China duess in scolar anc vegnir

Scolars da l'exteriur datti il mument quatter en il gimnasi a Mustér. Trais vegnan da la Namibia, quels han stuì passentar las vacanzas da stad a Mustér. In scolar è da la China, ed in ulteriur avess anc da vegnir da là. Ma la situaziun da corona n’ha betg fatg pli simpel la situaziun tenor Etter. Uschia n’haja quest scolar en China betg chattà in scolast da tudestg, ed era betg sgols en Svizra. Ma qua hajan els pazienza il mument, accentuescha il rectur.

