Il gimnasi da la claustra Mustér na porscha nagina maturitad bilingua rumantsch-tudestga. Suenter la quarta classa han tut las scolaras ed ils scolars da lingua rumantscha la pussaivladad d’eleger tranter rumantsch u franzos. Sch’ins elegia alura rumantsch, han ins fin sis lecziuns rumantsch ad emna ed ins fa lura er ina matura per rumantsch.

Nagins scolasts

Il rectur dal gimnasi da la scola claustrala a Mustér, Tom Etter, accentuescha ch’il mument vegnia gia fatg bler per il rumantsch. Il gimnasi porschia voluntarmain dapli rumantsch, e la purschida da far rumantsch ,enstagl da franzos, vegnia er nizzegiada da las scolaras e scolars. La maturitad bilingua model grischun na saja dentant betg in tema. Las capacitads da porscher in ulteriur rom mo per ils Rumantschs na sajan betg dadas, per l'ina manchian il mument las scolastas ed ils scolasts e per l'autra sajan quai ils custs supplementars che na vegnian betg purtads, di Tom Etter.

Buna scolaziun rumantscha

Per il professur da rumantsch a l’universitad da Turitg, Rico Valär che visitescha tuttas scolas medias grischunas èsi impurtant ch’ì dettia insumma ina furmaziun rumantscha. Il model da la scola claustrala a Mustér saja d’ina vart bun, perquai che las scolaras ed ils scolars possian far rumantsch fin tar la matura. Ina maturitad bilingua cun in ulteriur rom per rumantsch fiss er a Mustér il cas ideal, ma sulettamain, sche la purschida vegnia era sustegnida da tuts e sche las classas restassan vinavant grondas, di Valär. Quai ch’ins possia era vesair al gimnasi a Mustér saja che la lingua rumantscha vivia en ils sulers e che bleras scolaras e scolars vegnian da vitgs rumantschs e quai saja er impurtant per promover e mantegnair la lingua.

