Era chantar en è in ritual tar l'Opera Viva.

El ha in chor il Coro Opera Viva, el ha ina musica la filarmonia Opera Viva, ed el enconuscha las abilitads da quels. Gist perquai gartegi a Gion Gieri Tuor da chattar las dretgas operas che ses chor dumogna e ch'il public giauda.

Ina saira cun il maestro

Accumpagnar Gion Gieri Tuor ina saira ch’el dirigia, vul dir currer d’in chantun a l’auter. Cura ch'el arriva sin il plaz, fa el ina runda da salidar tut sia glieud. Davent da la sminca fin tar il chor ed il schef da la glisch. Il maestro sco blers numnan el, sa senta bain tranter sia glieud. El strocla bain enqual maun, ed ha in bun pled per giuven e vegl.

Tschertgar la concentraziun

Cura ch’ins tratga uss vegn el a ruaus, entschaiva ses ritual persunal per la producziun. Endrizzar il pult da diriger, la partitura vegn plazzada, e dasperas la batgetta da diriger e la batgetta da reserva, ins na sa gea mai. In sientamauns per il suaditsch na dastga era betg mancar.

Ina buna mes'ura avant che tut cumenza, sa retira Gion Gieri Tuor dal tuttafatg. El dovra quai per sia preparaziun.

Lavur atletica

Durant la producziun vegn'ins conscient che diriger è ina prestaziun fisica. Ses corp è en moviment, la bratscha sgola enturn, las egliadas accumpagnadas da moviments sin mintga tact. Quai custa energia. Energia che Gion Gieri Tuor survegn sco el ha detg directamain enavos da la musica.

RR actualitad 12:00