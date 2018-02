Perquai che l'interess da la giuventegna manca per las occurrenzas da Monthly Event organisadas da la Giuventetgna Cadi en la Sala d'art a Trun, vegn questa retscha d'occurenzas betg organisada vinavanat.

Giuventetgna Cadi: Memia pauc interess per Monthly Event

Sco quai che la lavurera da giuventetgna Gabriela Cabalzar di, saja quai fitg grev da propi tutgar sin il punct ils interess da la giuventetgna. Quella haja ozendi la pussaivladad dad ir pli lunsch ad occurrenzas bler pli grondas ed era cun stars. Talas occurenzas na sajan betg pussaivlas dad organisar en la regiun. Uschia vegnian las grondas occurrenzas preferidas a las pitschnas regiunalas che vegnian organisadas aposta per la giuventetgna. Sco quai che Gabriela Cabalzar declera, na sappian las giuvnas ed ils giuvens n'era betg propi, tge ch'els giavischian ch'i vegnia organisà per els en la regiun.

Era vinavant occurrenzas

En tut sajan 7 occurrenzas vegnidas organisadas l'onn passà. Quai cun concerts, battens da discs cumpacts u era gieus. L'idea era da pussibilitar a giuvnas e giuvens da sa preschentar cun lur musica ubain art. En il futur vegnia la Giuventetgna Cadi be ad organisar punctualmain occurrenzas en la Sala d'art che stettia era vinavant a disposiziun gratuitamain ad els per occurrenzas. Tar quellas quinta Gabriela Cabalzar dad avair in pli vast dumber da visitaders. Tenor ella saja quai numnadamain impurtant, che las giuvnas ed ils giuvens emprendian era da stimar quai che vegnia fatg en la regiun.

