Giuventetgna da Sumvitg ha interess d'abitar en il vitg

Ina gruppa da lavur ha elavurà in'idea da far ord la chasa da scola a Sumvitg abitaziuns per giuventetgna. In'idea che ha chattà grond interess tar la giuventegna da la vischnanca.

Var 80 persunas èn stadas a l'infurmaziun en chasa da scola a Sumvitg, per gronda part glieud giuvna. Quai è stà ina surpraisa per il suprastant Robert Candinas.

« «Jau hai grond plaschair che tanta giuventetgna ha dà suatientscha a nossa invitaziun. Jau n'avess betg quintà cun tanta giuventetgna». » Robert Candinas

Perquai che la scola da Sumvitg na vegn betg duvrada pli davent da quest onn da scola, saja vegnì l'idea ord la populaziun da far ord la scola abitaziuns u studios, quai che manchia en vischnanca, declera Robert Candinas. Ina idea ch'ina gruppa da lavur ha lura persequità vinavant e la finala ha la vischnanca laschà far in architect in studi.

Abitaziuns enstagl stanzas da scola

Il studi saja ina giada ina proposta per mirar tge che la giuventetgna pensia. Il studi prevesa da far quatter abitaziuns en l'auzada sisum. Ord mintga stanza da scola duai quai dar in'abitaziun da 2 1/2 stanzas. Uschia datti duas grondas cun 78 fin 91 m2 e duas pitschnas da 48 fin 57 m2. L'idea è che la construcziun da las abitaziuns è bunmartgà, per uschia era avair pretschs da locaziun bass, declera Robert Candinas.

Pront sin l'atun 2019

L'idea da far or da la scola abitaziuns, ha la giuventetgna laschà plaschair. I saja probabel la pli prudenta idea tge far cun la chasa da scola che na vegnia betg pli duvrada, hai gì num. Sco quai ch'i è sa mussà, hai era giuvnas e giuvens ch'avessan interess da fittar ina da questas abitaziuns. Sco Robert Candinas ha ditg, veglia el ussa evaluar ils questiunaris che la giuventetgna ha emplenì ora durant la saira d'infurmaziun e lura clamar ensemen la gruppa da lavur ed intgins giuvenils per lavurar ora pli detagliadamain l'idea. Sch'i va tenor Robert Candinas, duai il project lura vegnir integrads en il budget da l'auter onn uschia che las lavurs pon cumenzar l'entschatta 2019. Sin pli tard il settember 2019 duessan las abitaziuns lura esser prontas.

