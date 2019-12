La terza superiura da Glion dat pled e fatg davart ir a messa, esser cartent e tge che la baselgia pudess far per daventar pli attractiva per la giuventetgna.

Ils 14 scolars da la classa d’etica da Benny Meier ston sa metter si en la stanza da scola. Igl è numnadamain uschia, che mintgin sto ir tar quest pled che correspunda a la tenuta religiusa da mintgin. Ils blers stattan avant il pled «scepticher». Els sajan cartents ma tuttina sceptics da l’existenza d'in Dieu. In stat tar il pled «cristifidaivel», ina è ateista e dus èn muslims.

Ir a messa, gea u na?

Trais ord la classa din ch’els giajan magari a messa. Mintgatant simplamain per far in plaschair a la tatta, u perquai ch'els sa sentan suenter meglier u sch’els san ch’igl è in plevon pli luc che fetschia la messa.

Auters din ch’els na giajan mai a messa – ed ils dus muslims n’han betg ina moschea en la vischinanza e perquai uran els a chasa.

La messa è savens lungurusa e tratga a la lunga.

Tge faschess la messa pli attractiva?

Mathias, Timea, Niclas, Claudia e Lorena proponan che la baselgia pudessi, per daventar pli attractiva per la giuventetgna, tractar temas actuals durant il predi e chattar la discussiun durant la messa. Autras propostas èn da chantar chanzuns pli modernas e betg far star sin pe e seser giu mintga duas minutas.

Esser avert per nov

Il scolast da religiun ed etica Benny Meier na crai betg, che la giuventetgna n'è betg pli cartenta. Els n’hajan simplamain betg ina relaziun tar las furmas tradiziunalas da la baselgia. Vinavant manegia Benny Meier, che savens manchian persunas che la giuventetgna savessian s’identifitgar en baselgia.

Tenor Benny Meier è ina plaiv bler dapli ch’il servetsch divin la dumengia. Chantar retgs u curs da joga, tut quai èn pussaivladads da mantegnair la cuminanza en la baselgia.

Entras la midada da la societad haja la glieud tenor Benny Meier savens da lavurar la dumengia, u sch’els han liber vulan els durmir ora. Ir la dumengia en damaun a messa, saja per blers betg pli in'opziun. Ed uschia stoppian ins chattar autras uras e porscher autras pussaivladads per spiritualitad, di Benny Meier.

RTR actualitad 08:00